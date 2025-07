Ha sostituito la super nei cruciverba: la soluzione è Benzina Verde

BENZINA VERDE

Curiosità e Significato di Benzina Verde

Perché la soluzione è Benzina Verde? Benzina verde è un termine che indica un carburante più ecologico rispetto a quello tradizionale, con emissioni ridotte e minore impatto ambientale. È pensata per chi desidera usare l’auto in modo più sostenibile, contribuendo alla tutela dell’ambiente senza rinunciare alla comodità della mobilità. Una scelta intelligente per un futuro più pulito e consapevole.

Come si scrive la soluzione Benzina Verde

B Bologna

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

E Empoli

