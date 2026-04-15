Ha sostituito la condanna a morte

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha sostituito la condanna a morte' è 'Ergastolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERGASTOLO

Perché la soluzione è Ergastolo? L'ergastolo rappresenta una pena detentiva che ha sostituito la condanna a morte in molte giurisdizioni, offrendo un'alternativa più umana e meno definitiva. Questa pena prevede la reclusione a vita senza possibilità di rilascio, mantenendo la persona in carcere per il resto della sua esistenza. La sua introduzione ha segnato un cambiamento importante nel sistema penale, riflettendo una maggiore attenzione ai diritti umani e alla dignità dell'individuo. L'ergastolo si configura quindi come una misura punitiva duratura e irrevocabile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha sostituito la condanna a morte". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ha sostituito la condanna a morte nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ergastolo

Se la definizione "Ha sostituito la condanna a morte" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha sostituito la condanna a morte" conferma che la soluzione 'Ergastolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ergastolo

E Empoli R Roma G Genova A Ancona S Savona T Torino O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha sostituito la condanna a morte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ergastolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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