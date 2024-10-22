Un gradino da palestra

Home / Soluzioni Cruciverba / Un gradino da palestra

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un gradino da palestra' è 'Step'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STEP

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Step? Uno dei componenti fondamentali di una palestra è il gradino utilizzato per esercizi di tonificazione e resistenza. Questo elemento si chiama STEP ed è progettato per essere stabile e resistente, permettendo di svolgere esercizi di salti, salite e altri movimenti che migliorano la muscolatura delle gambe e la coordinazione. La sua altezza variabile consente di adattare l’attività alle capacità individuali, facilitando un allenamento efficace e sicuro. Il STEP si integra facilmente in molte routine di allenamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gradino da palestra". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un gradino da palestra nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Step

La definizione "Un gradino da palestra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gradino da palestra" conferma che la soluzione 'Step' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Step

S Savona T Torino E Empoli P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gradino da palestra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Step' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una pedana da palestraUn ballo di un secolo faUna pedana usata in palestraL asta della palestraUn gradino delle scale verticalisvedese: è in palestraGradino di legnoIl gradino del vagone ferroviario