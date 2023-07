Un gradino delle scale verticali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gradino delle scale verticali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIOLO

Significato/Curiosità : Un gradino delle scale verticali

Il piolo è un elemento fondamentale delle scale verticali, che serve come punto di appoggio per salire o scendere. È una piccola barra orizzontale che viene fissata tra due longheroni verticali, creando una serie di gradini su cui posizionare i piedi durante la salita o la discesa. I pioli delle scale possono essere realizzati in vari materiali, come legno, metallo o plastica, a seconda del contesto e delle esigenze specifiche. Forniscono stabilità e supporto al camminare o arrampicarsi sulle scale, consentendo di spostarsi in modo sicuro da un livello all'altro. I pioli delle scale sono spesso distanziati in modo uniforme per garantire un passo regolare e confortevole durante l'uso delle scale verticali.

Altre risposte alla domanda : Un gradino delle scale verticali : gradino; delle; scale; verticali; gradino di legno; Il gradino del vagone ferroviario; Un gradino della scala di legno; Il gradino più basso in una grande azienda - antitesi; Non è il gradino più basso in una grande azienda; La storia delle malattie sofferte da un paziente; Periodiche manutenzioni delle automobili; Articolazione delle gambe; Tramezzi delle navi; Alto passo delle Dolomiti; Il solido fiscale analizzato in economia; Aggravio di carattere fiscale ; Ansimano a far le scale ; Quella forfettaria è un agevolazione fiscale ; Un arredo fornito di scale tta; Strutture architettoniche verticali portanti; Sostegni verticali per cinture; Effettuano trasporti verticali ; Tessuto con righe verticali ; Un gioco con orizzontali e verticali ;

Cerca altre Definizioni