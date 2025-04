Un tipo di cupola architettonica con base quadrata - Soluzione Cruciverba: Volta A Vela

VOLTA A VELA

Lo sapevi che? Muqarna?: Il muqarna? (in arabo ???????) è una soluzione decorativa propria dell'architettura islamica, originata dalla suddivisione della superficie delle nicchie angolari raccordanti il piano d'imposta circolare della cupola con il quadrato o il poligono di base, in numerose nicchie più piccole; più semplicemente, può venir definito come un insieme di stalattiti a nido d'ape.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.