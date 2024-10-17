Raccolta di teste scolpite

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Raccolta di teste scolpite' è 'Protomoteca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROTOMOTECA

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Perché la soluzione è Protomoteca? La protomoteca è una raccolta di teste scolpite che testimoniano l'arte e la cultura di epoche passate. Si tratta di un insieme di ritratti plastici, spesso in marmo o bronzo, utilizzati per conservare l'immagine di personaggi importanti o di figure storiche. Questa collezione permette di ricostruire aspetti dell'antica società e delle sue tradizioni artistiche. La presenza di queste teste preserva la memoria storica e culturale di un'epoca specifica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raccolta di teste scolpite". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Raccolta di teste scolpite nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Protomoteca

Per risolvere la definizione "Raccolta di teste scolpite", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raccolta di teste scolpite" conferma che la soluzione 'Protomoteca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Protomoteca

P Padova R Roma O Otranto T Torino O Otranto M Milano O Otranto T Torino E Empoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raccolta di teste scolpite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Protomoteca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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