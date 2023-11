La definizione e la soluzione di: Una parte della raccolta differenziata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UMIDO

Significato/Curiosita : Una parte della raccolta differenziata

Infrastrutture di recupero e riciclo post raccolta differenziata. il corretto smaltimento della raccolta differenziata porta al riciclo dei rifiuti differenziabili... Umido – relativo alla presenza di acqua Altro Umido – In cucina: metodo di cottura di cibi

– In cucina: metodo di cottura di cibi Umido – Nella gestione dei rifiuti: la parte organica dei rifiuti solidi urbani

– Nella gestione dei rifiuti: la parte organica dei Umido – Film pornografico diretto da Arduino Sacco nel 1989 Infrastrutture di recupero e riciclo post. il corretto smaltimentoporta al riciclo dei rifiuti differenziabili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

