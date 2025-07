Detenuti imprigionati nei cruciverba: la soluzione è Carcerati

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Detenuti imprigionati' è 'Carcerati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARCERATI

Curiosità e Significato di Carcerati

Vuoi sapere di più su Carcerati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Carcerati.

Perché la soluzione è Carcerati? Carcerati indica le persone che sono state condannate e rinchiuse in una prigione. È un termine usato per descrivere chi si trova dietro le sbarre a causa di un reato commesso. La parola richiama l'idea di privazione della libertà e di un luogo di detenzione. In breve, rappresenta chi sta scontando una pena in carcere.

Come si scrive la soluzione Carcerati

Se ti sei imbattuto nella definizione "Detenuti imprigionati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

