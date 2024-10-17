Colpo che lascia il segno

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Colpo che lascia il segno' è 'Nerbata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NERBATA

Perché la soluzione è Nerbata? La nerbata è un colpo che lascia il segno, spesso di natura improvvisa e intensa. Si manifesta come un urto violento che può danneggiare superfici o causare dolore, lasciando una traccia visibile o sensoriale. La sua forza e imprevedibilità la rendono un evento memorabile, capace di modificare temporaneamente o permanentemente l’aspetto o la condizione coinvolta. La nerbata rappresenta così un esempio di colpo che lascia un segno indelebile sulla superficie o sulla memoria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpo che lascia il segno". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Colpo che lascia il segno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nerbata

Se la definizione "Colpo che lascia il segno" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpo che lascia il segno" conferma che la soluzione 'Nerbata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Nerbata

N Napoli E Empoli R Roma B Bologna A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpo che lascia il segno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nerbata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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