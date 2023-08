Come un esperienza che lascia il segno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un esperienza che lascia il segno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRAUMATICA

Significato/Curiosita : Come un esperienza che lascia il segno

che il calcio (noto anche come quelli che... il calcio, quelli che... il calcio e..., quelli che il calcio e..., quelli che il lunedì, e quelli che.... Riconducibile, all'esperienza traumatica (anche indirettamente o solo simbolicamente); incubi: che possono far rivivere l'esperienza traumatica durante il sonno,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

