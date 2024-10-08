Una puntura effettuata nella cavità pleurica

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una puntura effettuata nella cavità pleurica' è 'Toracentesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORACENTESI

Perché la soluzione è Toracentesi? La toracentesi è una procedura medica che consiste nell'inserire un ago nella cavità pleurica per rimuovere liquido o aria in eccesso. Questa tecnica permette di alleviare la pressione sul polmone e di ottenere campioni per analisi diagnostiche. Viene spesso eseguita in casi di versamenti pleurici o pneumotorace. La procedura richiede attenzione e competenza per evitare complicazioni. La toracentesi rappresenta un intervento fondamentale nella gestione di patologie respiratorie associate a accumulo patologico di liquido o aria nella pleura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una puntura effettuata nella cavità pleurica". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Una puntura effettuata nella cavità pleurica nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Toracentesi

Quando la definizione "Una puntura effettuata nella cavità pleurica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una puntura effettuata nella cavità pleurica" conferma che la soluzione 'Toracentesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Toracentesi

T Torino O Otranto R Roma A Ancona C Como E Empoli N Napoli T Torino E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una puntura effettuata nella cavità pleurica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Toracentesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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