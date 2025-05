È preventiva prima della sentenza nei cruciverba: la soluzione è Carcerazione

Home / Soluzioni Cruciverba / È preventiva prima della sentenza

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È preventiva prima della sentenza' è 'Carcerazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARCERAZIONE

Curiosità e Significato di "Carcerazione"

La soluzione Carcerazione di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carcerazione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carcerazione? La carcerazione si riferisce al periodo in cui una persona viene privata della libertà e rinchiusa in una struttura penitenziaria, tipicamente prima di un processo o durante il suo svolgimento. Questo provvedimento è spesso adottato per motivi di sicurezza, sia per prevenire che l'individuo possa fuggire, sia per proteggere la società da eventuali comportamenti rischiosi. È una misura che suscita dibattiti etici e legali, poiché implica la presunzione di innocenza fino a prova contraria.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si studia prima di iniziare un viaggioLe è riservata l ardua sentenzaMateria prima per barattoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carcerazione

Se ti sei imbattuto nella definizione "È preventiva prima della sentenza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A V O E T T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIETATO" VIETATO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.