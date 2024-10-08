Piccole costruzioni armate

SOLUZIONE: FORTILIZI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccole costruzioni armate" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccole costruzioni armate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Fortilizi? Le strutture difensive di dimensioni ridotte, spesso in muratura o legno, sono progettate per proteggere un'area o un punto strategico. Si trovano in battaglie storiche o in ambienti rurali, dove offrono rifugio e sicurezza. Questi elementi rappresentano una forma di difesa temporanea o permanente, e sono fondamentali per la difesa di un territorio. Sono chiamate in modo specifico e riconoscibile, sottolineando la loro funzione di bastioni protettivi.

Se la definizione "Piccole costruzioni armate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccole costruzioni armate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

F Firenze O Otranto R Roma T Torino I Imola L Livorno I Imola Z Zara I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccole costruzioni armate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

