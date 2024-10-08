Passata nel tempo

SOLUZIONE: SCORSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Passata nel tempo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passata nel tempo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Scorsa? Quando qualcosa è passata nel tempo, si dice che è ormai lontana nel passato e non più presente. Questa condizione può riferirsi a eventi, emozioni o periodi che hanno lasciato il loro segno, ma che ora appartengono al ricordo. La memoria di quei momenti si affievolisce con il trascorrere degli anni, rendendo difficile riviverli come un tempo. La percezione di qualcosa che è scorsa aiuta a capire l'importanza di vivere nel presente.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Passata nel tempo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passata nel tempo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scorsa:

S Savona C Como O Otranto R Roma S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passata nel tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

