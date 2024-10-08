La città dell Erzegovina ricordata per il ponte

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città dell Erzegovina ricordata per il ponte' è 'Mostar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOSTAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città dell Erzegovina ricordata per il ponte" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città dell Erzegovina ricordata per il ponte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Mostar? Mostar è una città situata in Erzegovina famosa per il suo storico ponte che attraversa il fiume Neretva. Questa struttura simbolo rappresenta la pace e la rinascita della regione, attirando numerosi visitatori ogni anno. La città conserva anche un ricco patrimonio culturale e architettonico, testimonianza di un passato complesso e affascinante. Mostar è un punto di incontro tra diverse tradizioni e storie, riconosciuta per la sua bellezza e significato storico.

La definizione "La città dell Erzegovina ricordata per il ponte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città dell Erzegovina ricordata per il ponte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Mostar:

M Milano O Otranto S Savona T Torino A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città dell Erzegovina ricordata per il ponte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

