La bagna la Narenta

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La bagna la Narenta' è 'Mostar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOSTAR

Perché la soluzione è Mostar? Mostar è una città situata in Bosnia ed Erzegovina, famosa per il suo ponte storico e il suo ricco patrimonio culturale. La sua posizione lungo il fiume Narenta contribuisce a creare un paesaggio suggestivo e affascinante. La città è conosciuta anche per le sue tradizioni e la vivace atmosfera, che riflettono la storia complessa della regione. La presenza del fiume e l'importanza di Mostar come centro culturale rendono questa località unica nel suo genere.

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La bagna la Narenta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mostar

La soluzione associata alla definizione "La bagna la Narenta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mostar'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La bagna la Narenta
  • Risposta: MOSTAR
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: M_____
  • Inizia con: M
  • Finisce con: R

Le 6 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
S Savona
T Torino
A Ancona
R Roma

La soluzione 'Mostar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La bagna la Narenta". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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