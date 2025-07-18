La bagna la Narenta
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SOLUZIONE: MOSTAR
Perché la soluzione è Mostar? Mostar è una città situata in Bosnia ed Erzegovina, famosa per il suo ponte storico e il suo ricco patrimonio culturale. La sua posizione lungo il fiume Narenta contribuisce a creare un paesaggio suggestivo e affascinante. La città è conosciuta anche per le sue tradizioni e la vivace atmosfera, che riflettono la storia complessa della regione. La presenza del fiume e l'importanza di Mostar come centro culturale rendono questa località unica nel suo genere.
La bagna la Narenta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mostar
La soluzione associata alla definizione "La bagna la Narenta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mostar'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La bagna la Narenta
- Risposta: MOSTAR
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: R
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Mostar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La bagna la Narenta". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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