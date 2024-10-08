Alte e piccole nuvole bianche

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Alte e piccole nuvole bianche' è 'Cirri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIRRI

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Perché la soluzione è Cirri? I cirri sono nuvole di alte quote composte da cristalli di ghiaccio, che appaiono come fili sottili e delicati nel cielo. Queste nuvole si presentano di colore bianco e assumono forme filiformi o setose, creando un aspetto leggero e etereo. La loro presenza indica spesso condizioni di alta atmosfera e può preannunciare cambiamenti meteorologici. La loro trasparenza e le forme sottili le rendono facilmente distinguibili nel cielo, offrendo uno spettacolo di rara eleganza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alte e piccole nuvole bianche". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Alte e piccole nuvole bianche nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cirri

Se la definizione "Alte e piccole nuvole bianche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alte e piccole nuvole bianche" conferma che la soluzione 'Cirri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cirri

C Como I Imola R Roma R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alte e piccole nuvole bianche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cirri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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