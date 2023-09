Piccole come le stelle bianche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccole come le stelle bianche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NANE

Significato/Curiosita : Piccole come le stelle bianche

le nane bianche siano l'ultima fase dell'evoluzione delle stelle di massa piccola e medio-piccola, le quali costituirebbero oltre il 97% delle stelle... nane, pseudonimo di tefan avram cherescu (orova, 11 aprile 1991), è un rapper rumeno. originario di orova, si è fatto conoscere con l'uscita del primo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

