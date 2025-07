Nuvolette candide nei cruciverba: la soluzione è Cirri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nuvolette candide' è 'Cirri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIRRI

Curiosità e Significato di Cirri

Hai risolto il cruciverba con Cirri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cirri.

Perché la soluzione è Cirri? Cirri sono nuvole leggere e sottili che si formano ad alta quota, spesso dall’aspetto candido e delicato. Questi vapori si presentano come filamenti o fili bianchi nel cielo, creando un’atmosfera tranquilla e serena. La loro presenza può anticipare cambiamenti meteorologici, ma di per sé rappresentano un’immagine di purezza e leggerezza, proprio come le nuvolette candide.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Storie disegnate con dialoghi dentro a nuvoletteSfrecciare su candide pisteNon certo candideStoria disegnata coi dialoghi dentro le nuvoletteAndare su candide piste

Come si scrive la soluzione Cirri

Hai davanti la definizione "Nuvolette candide" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

R Roma

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A N D R T I S U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INDUSTRIA" INDUSTRIA

