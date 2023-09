Alte nuvole biancastre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alte nuvole biancastre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CIRRI

Significato/Curiosita : Alte nuvole biancastre

Nebbia (disambigua). la nebbia è il fenomeno meteorologico per il quale una nuvola scendendo a bassa quota si disgrega per via della pressione elevata dovuta... Di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. massimo cirri (carmignano, 27 dicembre 1958) è un conduttore radiofonico, psicologo drammaturgo...