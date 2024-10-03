Uccelletti che formano grosse nuvole nere nel cielo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uccelletti che formano grosse nuvole nere nel cielo' è 'Storni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STORNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uccelletti che formano grosse nuvole nere nel cielo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uccelletti che formano grosse nuvole nere nel cielo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Storni? Gli uccelli notturni, noti per raggrupparsi in grandi gruppi, creano nell'aria delle nubi scure che si muovono insieme. Questi volatili si radunano in stormi numerosi, dando l'impressione di nuvole nere che si estendono nel cielo. La loro presenza è spesso associata a cambiamenti climatici e a momenti di transizione tra giorno e notte. In volo, formano figure che ricordano nubi temporanee, caratteristica tipica dei gruppi di storni.

La definizione "Uccelletti che formano grosse nuvole nere nel cielo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uccelletti che formano grosse nuvole nere nel cielo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Storni:

S Savona T Torino O Otranto R Roma N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uccelletti che formano grosse nuvole nere nel cielo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

