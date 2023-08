Il cielo non più terso a causa delle nuvole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cielo non più terso a causa delle nuvole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VELATO

Significato/Curiosita : Il cielo non piu terso a causa delle nuvole

Sotto un cielo buio e terso (quindi con magnitudine limite 6,5), se il radiante dello sciame fosse sempre allo zenit. quando lo zhr supera il valore 1000... Il cristo velato è una scultura marmorea di giuseppe sanmartino, conservata nella cappella sansevero di napoli ed è stata realizzata nel 1753. ne esistono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

