Si dice del cielo coperto da nuvole sottili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice del cielo coperto da nuvole sottili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VELATO

Significato/Curiosita : Si dice del cielo coperto da nuvole sottili

Stento 1968 – volume iii 1969 – nuvole barocche 1970 – la buona novella 1971 – non al denaro non all'amore né al cielo 1973 – storia di un impiegato 1974... Il cristo velato è una scultura marmorea di giuseppe sanmartino, conservata nella cappella sansevero di napoli ed è stata realizzata nel 1753. ne esistono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

