La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Serve per misurare l angolo' è 'Goniometro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GONIOMETRO

Perché la soluzione è Goniometro? Il goniometro è uno strumento fondamentale in molti ambiti, come l'architettura, la fisioterapia e la matematica, perché consente di determinare con precisione l'apertura tra due linee o superfici. La sua funzione principale è quella di valutare l'ampiezza di un angolo, aiutando professionisti e studenti a eseguire misurazioni accurate. La sua forma può variare, ma sempre mantiene la capacità di rappresentare graficamente o numericamente l'angolo di interesse. È uno strumento indispensabile in molte attività tecniche e scientifiche.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Serve per misurare l angolo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serve per misurare l angolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Serve per misurare l angolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serve per misurare l angolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Goniometro:

G Genova O Otranto N Napoli I Imola O Otranto M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serve per misurare l angolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

