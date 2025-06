Misura gli angoli nei cruciverba: la soluzione è Goniometro

GONIOMETRO

Curiosità e Significato di Goniometro

Approfondisci la parola di 10 lettere Goniometro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Goniometro? Un goniometro è uno strumento utilizzato per misurare gli angoli, sia in matematica che in campo ingegneristico o artistico. Pratico e preciso, permette di determinare l'ampiezza di qualsiasi angolo, facilitando lavori di progettazione, disegno e studio. Essenziale per chi lavora con geometria e misure, è un alleato affidabile per ottenere risultati accurati e professionali.

G Genova

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S E E R S M B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BESSEMER" BESSEMER

