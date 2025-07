Strumento usato per misurare gli angoli nei cruciverba: la soluzione è Goniometro

GONIOMETRO

Curiosità e Significato di Goniometro

Hai risolto il cruciverba con Goniometro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Goniometro.

Perché la soluzione è Goniometro? Il goniometro è uno strumento utilizzato per misurare con precisione gli angoli, spesso impiegato in geometria, architettura e ingegneria. Dotato di un semicerchio graduato e di un ago rotante, permette di determinare l'apertura tra due linee o superfici. È fondamentale per lavori che richiedono accuratezza nelle misurazioni degli angoli, garantendo risultati affidabili in ogni progetto.

Come si scrive la soluzione Goniometro

Non riesci a risolvere la definizione "Strumento usato per misurare gli angoli"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

