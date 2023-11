La definizione e la soluzione di: Serve per misurare la distanza fotografica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TELEMETRO

Significato/Curiosita : Serve per misurare la distanza fotografica

Valutazione distanti possono essere impiegati per misurare altri fenomeni nelle vicinanze, inclusa la distanza di una galassia. l'osservazione del cielo ad... Il telemetro è uno strumento, originariamente ottico, capace di misurare la distanza intercorrente tra l'utilizzatore e un qualsiasi oggetto presente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Serve per misurare la distanza fotografica : serve; misurare; distanza; fotografica; serve a far sacchi; serve a chiudere la porta; serve litri ai suoi clienti; serve come una corda; serve a chi vuol far dello spirito; Apparecchio per misurare la velocità del sangue; Ricordano al marinaio di misurare la velocità; Strumento per misurare la luminosità delle stelle; Strumenti per misurare la luminosità delle stelle; misurare il tempo; Collocate a distanza ; Situata a distanza ; Permette di azionare a distanza un dispositivo; Per visite a distanza ; Gare di corsa che si svolgono sulla distanza di circa 20 km; Macchina fotografica Canon; Unità di sensibilità fotografica ; Può essere fotografica itinerante canina; Macchina fotografica giapponese; Una parte della macchina fotografica ;

Cerca altre Definizioni