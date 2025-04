Gay fisico francese - Soluzione Cruciverba: Lussac

LUSSAC

Lo sapevi che Prima legge di Gay-Lussac: La prima legge di Gay-Lussac, all'estero meglio nota come legge di Charles o come legge di Charles-Volta-Gay-Lussac (legge di trasformazione isobarica), afferma che in una trasformazione isobarica, ovvero in condizioni di pressione e quantità di sostanza costanti, il volume di un gas ideale è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta.

