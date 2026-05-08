Quella Straniera è francese

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella Straniera è francese' è 'Legione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGIONE

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Perché la soluzione è Legione? La parola LEGIONE si riferisce a un grande corpo di soldati, spesso organizzato in unità militari. La sua origine storica e culturale si collega alle formazioni di eserciti romani, ma nel linguaggio moderno assume anche significati più ampi, come un insieme numeroso e coeso di persone. La presenza di questa parola in vari contesti evidenzia la sua capacità di rappresentare gruppi organizzati e numerosi. La sua connessione con un corpo militare o un gruppo compatto è evidente e consolidata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella Straniera è francese". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Quella Straniera è francese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Legione

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quella Straniera è francese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella Straniera è francese" conferma che la soluzione 'Legione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Legione

L Livorno E Empoli G Genova I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella Straniera è francese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Legione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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