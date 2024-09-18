Danno ospitalità ai pazienti

Home / Soluzioni Cruciverba / Danno ospitalità ai pazienti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danno ospitalità ai pazienti' è 'Ospedali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSPEDALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Danno ospitalità ai pazienti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Danno ospitalità ai pazienti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ospedali? Gli ospedali rappresentano un luogo di cura e di assistenza, dove le persone trovano rifugio in momenti di difficoltà. Qui si riceve attenzione medica e supporto durante malattie o emergenze, garantendo un ambiente di sicurezza e conforto. La presenza di personale qualificato e strutture adeguate permette di alleviare le sofferenze e di promuovere la ripresa. La loro funzione è essenziale per il benessere della comunità, offrendo un punto di riferimento per chi necessita di aiuto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Danno ospitalità ai pazienti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ospedali

Quando la definizione "Danno ospitalità ai pazienti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Danno ospitalità ai pazienti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ospedali:

O Otranto S Savona P Padova E Empoli D Domodossola A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Danno ospitalità ai pazienti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Luoghi ove non mancano gli ammalatiLuoghi in cui non mancano gli ammalatiDanno ospitalità ai bisognosi di cureGuarda in bocca ai pazientiSi danno ai soldatiDànno il cibo ai vegetarianiSi danno ai camerieri