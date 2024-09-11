Destare apprensione

SOLUZIONE: PREOCCUPARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Destare apprensione" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Destare apprensione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Preoccupare? Quando qualcosa suscita timore o inquietudine, si dice che crea una sensazione di preoccupazione. Questo stato emotivo può essere provocato da situazioni incerte, problemi o eventi che si temono possano avere conseguenze negative. La preoccupazione si manifesta attraverso pensieri ricorrenti e ansia, influenzando il benessere mentale e fisico di una persona. Spesso si cerca di trovare soluzioni o rassicurazioni per alleviare questa sensazione. La capacità di affrontare le proprie paure è fondamentale per mantenere un equilibrio emotivo e una serenità interiore.

Per risolvere la definizione "Destare apprensione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Destare apprensione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Preoccupare:

P Padova R Roma E Empoli O Otranto C Como C Como U Udine P Padova A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Destare apprensione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

