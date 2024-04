La Soluzione ♚ Piene d apprensione La definizione e la soluzione di 8 lettere: Piene d apprensione. TIMOROSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piene d apprensione: Priscilla Ann Wagner Beaulieu, coniugata Presley (New York, 24 maggio 1945), è un'attrice statunitense. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Priscilla Ann Wagner Beaulieu, coniugata Presley (New York, 24 maggio 1945), è un'attrice statunitense. timorose f pl plurale di timorosa Sillabazione ti | mo | ró | se Pronuncia IPA: /timo'rose/ o IPA: /timo'roze/ Etimologia / Derivazione vedi timoroso Sinonimi paurose, preoccupate, apprensive, ansiose, indecise, irresolute, insicure, incerte, dubbiose, sospettose, diffidenti, perplesse, tentennanti, titubanti, turbate, smarrite

timide, impacciate, rispettose, ossequiose, deferenti Contrari coraggiose, audaci, ardite, eroiche

timide, impacciate, rispettose, ossequiose, deferenti Contrari coraggiose, audaci, ardite, eroiche sfacciate, sfrontate, spudorate, strafottenti Altre Definizioni con timorose; piene; apprensione; Piene di pretese; Ventilate piene di luce; Sono piene di iniziative; Che sta in apprensione; Penosa apprensione;

TIMOROSE

