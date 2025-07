Tale da destare scalpore nei cruciverba: la soluzione è Strepitoso

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tale da destare scalpore' è 'Strepitoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STREPITOSO

Curiosità e Significato di Strepitoso

Perché la soluzione è Strepitoso? Strepitoso indica qualcosa di straordinario, eccezionale e che suscita grande ammirazione o stupore. È usato per descrivere eventi, performance o risultati che attirano molta attenzione e lasciano un’impressione forte. Quando qualcosa è strepitoso, si distingue per il suo impatto positivo e il suo carattere memorabile, capace di far parlare di sé. Insomma, è sinonimo di qualcosa davvero sorprendente e di grande valore.

Come si scrive la soluzione Strepitoso

Stai cercando la risposta alla definizione "Tale da destare scalpore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

P Padova

I Imola

T Torino

O Otranto

S Savona

O Otranto

