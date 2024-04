La Soluzione ♚ Destare meraviglia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Destare meraviglia. STUPIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Destare meraviglia: L'estetismo è un movimento artistico ma soprattutto letterario della seconda metà dell'800. Rappresentava una tendenza del decadentismo e del tardo romanticismo autonomamente sviluppatasi grazie a figure come Walter Pater, Joris-Karl Huysmans, Charles Baudelaire, i parnassiani e John Ruskin, che trova il suo massimo splendore grazie alle opere di Oscar Wilde e Gabriele D'Annunzio. Questo movimento è tuttavia riscontrabile anche in vari studi di filosofi o studiosi di discipline umanistiche che ne intendono dare una definizione etimologicamente esatta, dato che si contemplano due categorie riguardanti l'estetismo, ossia quella filosofica e ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: L'estetismo è un movimento artistico ma soprattutto letterario della seconda metà dell'800. Rappresentava una tendenza del decadentismo e del tardo romanticismo autonomamente sviluppatasi grazie a figure come Walter Pater, Joris-Karl Huysmans, Charles Baudelaire, i parnassiani e John Ruskin, che trova il suo massimo splendore grazie alle opere di Oscar Wilde e Gabriele D'Annunzio. Questo movimento è tuttavia riscontrabile anche in vari studi di filosofi o studiosi di discipline umanistiche che ne intendono dare una definizione etimologicamente esatta, dato che si contemplano due categorie riguardanti l'estetismo, ossia quella filosofica e ... stupire (vai alla coniugazione) suscitare stupore Sillabazione stu | pì | re Pronuncia IPA: /stu'pire/ Etimologia / Derivazione dal latino stupere Citazione 2Corinti 4,8-10 ; qui nella traduzione di Gianfranco Ravasi (La buona novella, Mondadori, 1996, p. 209) Sinonimi incantare, meravigliare, sorprendere, sbalordire, sbigottire, strabiliare, sconcertare, impressionare, colpire, stupefare

La risposta a Destare meraviglia

STUPIRE

S

T

U

P

I

R

E

