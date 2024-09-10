Il Tappert che fu l ispettore Derrick

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Tappert che fu l ispettore Derrick

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Tappert che fu l ispettore Derrick' è 'Horst'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HORST

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Tappert che fu l ispettore Derrick" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Tappert che fu l ispettore Derrick". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Horst? Horst, interpretato da un attore di grande talento, è noto per aver impersonato l'ispettore Derrick in una serie televisiva di successo. La sua presenza scenica e il modo in cui affrontava le indagini contribuivano a rendere il personaggio memorabile e riconoscibile agli spettatori di tutto il mondo. La sua interpretazione trasmetteva saggezza e determinazione, caratteristiche fondamentali per un investigatore di successo. La sua bravura rimane impressa nella memoria di chi ha seguito le avventure del detective.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Tappert che fu l ispettore Derrick nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Horst

La soluzione associata alla definizione "Il Tappert che fu l ispettore Derrick" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Tappert che fu l ispettore Derrick" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Horst:

H Hotel O Otranto R Roma S Savona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Tappert che fu l ispettore Derrick" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo scrittore tedesco BienekIl Tappert che ha impersonato l ispettore DerrickFritz interprete in L ispettore DerrickFu detto il Conte VerdeFu amata dall imperatore TitoL ultimo di Venezia fu Ludovico Manin