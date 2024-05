La Soluzione ♚ Fritz interprete in L ispettore Derrick La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : WEPPER . Ecco la soluzione verificata per la definizione Fritz interprete in L ispettore Derrick. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. WEPPER

Significato della soluzione per: Fritz interprete in l ispettore derrick Fritz Wepper (Monaco di Baviera, 17 agosto 1941 – Monaco di Baviera, 25 marzo 2024) è stato un attore tedesco noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Harry Klein nella serie televisiva L'ispettore Derrick, il sindaco Wolfgang Wöller nella serie televisiva Un ciclone in convento e lo psichiatra Dr. Wendelin Winter nella serie televisiva poliziesca Omicidi nell'alta società.

