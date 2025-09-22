Lo scrittore tedesco Bienek
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo scrittore tedesco Bienek' è 'Horst'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: HORST
Perchè la soluzione è Horst? Horst Bienek, scrittore tedesco, ha saputo raccontare con sensibilità le sfumature della vita e le emozioni dei suoi personaggi. La sua penna accompagna il lettore tra storie intense e profonde, rivelando un talento che lascia un segno duraturo nel panorama letterario. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo scrittore tedesco Bienek
- Risposta: HORST
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: H____
- Inizia con: H
- Finisce con: T
Lo scrittore tedesco Bienek nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Horst
Quando la definizione "Lo scrittore tedesco Bienek" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Horst'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Horst' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo scrittore tedesco Bienek". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Thomas lo scrittore tedesco autore della saga I Buddenbrook Lo scrittore tedesco Brecht Lo scrittore tedesco di Narciso e Boccadoro Lo scrittore tedesco de I Buddenbrook Lo scrittore tedesco de La morte a Venezia
Altre definizioni collegate
Con scrittore: Lo scrittore di Niente di nuovo sul fronte occidentale
Con tedesco: Il musicista tedesco della Pastorale e dell Eroica