Lo scrittore tedesco Bienek

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo scrittore tedesco Bienek' è 'Horst'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HORST

Perchè la soluzione è Horst? Horst Bienek, scrittore tedesco, ha saputo raccontare con sensibilità le sfumature della vita e le emozioni dei suoi personaggi. La sua penna accompagna il lettore tra storie intense e profonde, rivelando un talento che lascia un segno duraturo nel panorama letterario. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo scrittore tedesco Bienek

Lo scrittore tedesco Bienek Risposta: HORST

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: H____

H____ Inizia con: H

H Finisce con: T

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Lo scrittore tedesco Bienek nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Horst

Quando la definizione "Lo scrittore tedesco Bienek" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Horst'.

Le 5 lettere della soluzione

H Hotel O Otranto R Roma S Savona T Torino

La soluzione 'Horst' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo scrittore tedesco Bienek". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.