La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Tappert che ha impersonato l ispettore Derrick' è 'Horst'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HORST

Curiosità e Significato di Horst

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Horst, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Horst? Il nome Horst è di origine tedesca e significa nido o riparo. È spesso usato come nome proprio maschile in Germania e nei paesi di lingua tedesca. La parola evoca un'immagine di protezione e sicurezza, simboli di un rifugio caldo e accogliente. Con questa chiave di lettura, possiamo apprezzare il nome come un simbolo di protezione e cura.

Come si scrive la soluzione Horst

Non riesci a risolvere la definizione "Il Tappert che ha impersonato l ispettore Derrick"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

H Hotel

O Otranto

R Roma

S Savona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E I E A M D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEDIANE" MEDIANE

