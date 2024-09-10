Ricoprono di verde i tronchi degli alberi

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ricoprono di verde i tronchi degli alberi' è 'Edere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDERE

Perché la soluzione è Edere? Quando la natura si risveglia in primavera, le foglie degli alberi iniziano a spuntare e a coprire i tronchi di un intenso colore verde. Questo processo rende i paesaggi più vivaci e freschi, creando un’atmosfera di rinascita e speranza. La presenza di queste foglie è fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema, offrendo ombra e nutrimento a molte creature. La natura si mostra in tutta la sua bellezza, pronta a sorprenderci.

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Ricoprono di verde i tronchi degli alberi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Edere

La definizione "Ricoprono di verde i tronchi degli alberi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Edere'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ricoprono di verde i tronchi degli alberi
  • Risposta: EDERE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: E____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli
D Domodossola
E Empoli
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Edere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricoprono di verde i tronchi degli alberi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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