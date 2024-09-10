Ricoprono di verde i tronchi degli alberi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ricoprono di verde i tronchi degli alberi' è 'Edere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EDERE
Perché la soluzione è Edere? Quando la natura si risveglia in primavera, le foglie degli alberi iniziano a spuntare e a coprire i tronchi di un intenso colore verde. Questo processo rende i paesaggi più vivaci e freschi, creando un’atmosfera di rinascita e speranza. La presenza di queste foglie è fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema, offrendo ombra e nutrimento a molte creature. La natura si mostra in tutta la sua bellezza, pronta a sorprenderci.
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Ricoprono di verde i tronchi degli alberi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Edere
La definizione "Ricoprono di verde i tronchi degli alberi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Edere'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ricoprono di verde i tronchi degli alberi
- Risposta: EDERE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Edere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricoprono di verde i tronchi degli alberi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Alberi con tronchi contorti Ricoprono gli alberi di Natale Fu detto il Conte Verde Grandi alberi decidui Luogo pieno di alberi
Altre definizioni collegate
Con ricoprono: Ricoprono il serpente
Con verde: Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo
Con tronchi: Un insetto le cui larve scavano gallerie nei tronchi