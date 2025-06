Una città portuale tedesca nei cruciverba: la soluzione è Brema

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una città portuale tedesca' è 'Brema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BREMA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Brema: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Brema? Brema è una vivace città portuale situata nel nord della Germania, famosa per il suo ricco patrimonio storico e culturale. Con il suo porto attivo e affascinanti vie medievali, rappresenta un importante centro commerciale e turistico. La città è anche conosciuta per la sua leggenda dei musicanti di Brema, simbolo di allegria e tradizione. È un luogo che unisce passato e presente in modo unico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una città portuale della BretagnaLa città tedesca delle lameUna città universitaria tedescaCittà tedesca che ricorda celebri musicantiCittà tedesca capitale della Bassa Sassonia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una città portuale tedesca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

