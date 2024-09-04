Restano nelle cernite

Sara Verdi | 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Restano nelle cernite' è 'Scarti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARTI

Come completare la definizione

  • Definizione: Restano nelle cernite
  • Risposta: SCARTI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perché la soluzione è Scarti? Gli scarti sono quei residui o materiali di scarto che rimangono nelle cernite durante i processi di lavorazione o produzione. Questi residui, spesso invisibili, vengono separati dagli elementi principali e conservati per eventuali riutilizzi o smaltimenti appropriati. La presenza di scarti nelle cernite è inevitabile e richiede attenzione per garantire efficienza e sostenibilità ambientale. La gestione corretta degli scarti permette di ridurre gli sprechi e migliorare la qualità del prodotto finito.

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La risposta alla definizione 'Restano nelle cernite'

Quando la definizione "Restano nelle cernite" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scarti'.

Schemi utili per Scarti

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con S
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: S_____
  • Schema finale: __ARTI

Le 6 lettere della soluzione Scarti

S Savona
C Como
A Ancona
R Roma
T Torino
I Imola

La soluzione 'Scarti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Restano nelle cernite". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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