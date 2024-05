La Soluzione ♚ Restano sul pavimento alla fine del veglione La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORIANDOLI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Restano sul pavimento alla fine del veglione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Restano sul pavimento alla fine del veglione: In cui questo teatro fu attivo, poco più di un secolo: «non restano tracce di affitto del locale a comici dell'arte o a compagnie melodrammatiche di giro... I coriandoli sono piccoli ritagli di carta colorata usati nelle festività per essere lanciati in aria o su persone. Tipici del Carnevale e di altre festività come il Capodanno, spesso il loro uso è abbinato a quello delle stelle filanti. Nella maggior parte delle lingue (fra cui inglese, tedesco, francese, olandese, svedese e spagnolo), anche lingue non indo-europee, la parola "confetti" rimanda ai nostri "coriandoli". La confusione tra i due nomi ha origine nel Rinascimento, quando in Italia, ai matrimoni o durante il carnevale, si usava lanciare veri e propri confetti, talora composti dai semi della pianta del coriandolo. Tali semi ...

