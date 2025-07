Residuano nelle cernite nei cruciverba: la soluzione è Scarti

Home / Soluzioni Cruciverba / Residuano nelle cernite

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Residuano nelle cernite' è 'Scarti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARTI

Curiosità e Significato di Scarti

Approfondisci la parola di 6 lettere Scarti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scarti? Scarti sono gli avanzi o ciò che si lascia dopo aver utilizzato qualcosa, come residui di cibo o materiali non più utili. Nella vita quotidiana, includono tutto ciò che getti via perché considerato inutile o fuori uso. Capire cosa sono e come gestirli è importante per ridurre sprechi e rispettare l’ambiente, rendendo le nostre azioni più sostenibili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Residuano nelle fonderieCerniteRestano nelle cernite

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scarti

Non riesci a risolvere la definizione "Residuano nelle cernite"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A K S F I N R N N E T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRANKENSTEIN" FRANKENSTEIN

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.