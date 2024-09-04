È confinante con l Illinois

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È confinante con l Illinois' è 'Wisconsin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WISCONSIN

Perché la soluzione è Wisconsin? Il Wisconsin è uno degli stati degli Stati Uniti che confina con l'Illinois. La sua posizione geografica lo colloca a sud-est rispetto all'Illinois, condividendo confini terrestri e acquei lungo il lago Michigan. Questa vicinanza favorisce scambi culturali e commerciali tra le due regioni. Il Wisconsin si distingue per le sue vaste foreste, i laghi e le tradizioni agricole, mantenendo un'identità forte e distinta rispetto ai suoi vicini. La sua posizione strategica lo rende un punto di connessione tra le aree nord e centro degli Stati Uniti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È confinante con l Illinois". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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È confinante con l Illinois nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Wisconsin

Quando la definizione "È confinante con l Illinois" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È confinante con l Illinois" conferma che la soluzione 'Wisconsin' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Wisconsin

W Washington I Imola S Savona C Como O Otranto N Napoli S Savona I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È confinante con l Illinois" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Wisconsin' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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