WISCONSIN

Curiosità e Significato... La soluzione Wisconsin di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Wisconsin per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Wisconsin? Wisconsin è uno stato degli Stati Uniti, noto per le sue vaste aree di foreste, laghi e città vivaci come Milwaukee. Situato nel Midwest, è famoso per l’industria lattiero-casearia e la bellezza naturale. Il suo nome deriva da una parola degli indiani Ojibwe, che significa “lucchetto di pietra”. Un luogo ricco di tradizioni e paesaggi mozzafiato, simbolo di natura e cultura americana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quello degli USA con MilwaukeeÈ confinante con l IllinoisLo Stato degli USA con capitale MadisonLo Stato degli USA con MilwaukeeLo Stato USA con MilwaukeeLo Stato degli Usa con Denver

W Washington

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

I Imola

N Napoli

T T R P A E S I N A A I Mostra soluzione



