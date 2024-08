La Soluzione ♚ Ha ospitato in orbita Samantha Cristoforetti che ne è stata la comandante La soluzione di 30 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente STAZIONESPAZIALEINTERNAZIONALE

Curiosità su Ha ospitato in orbita samantha cristoforetti che ne e stata la comandante: La Stazione spaziale internazionale (nota anche con l'acronimo ISS dall'inglese International Space Station) è una stazione spaziale in orbita terrestre bassa, dedicata alla ricerca scientifica e gestita come progetto congiunto da cinque diverse agenzie spaziali: la statunitense NASA, la russa RKA, l'europea ESA (con tutte le agenzie spaziali correlate), la giapponese JAXA e la canadese CSA-ASC.

