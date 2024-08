La Soluzione ♚ La lettera greca che vale differenza La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DELTA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DELTA

Curiosità su La lettera greca che vale differenza: Alfabeto Delta (, d) – quarta lettera dell'alfabeto greco Delta – quarta lettera dell'alfabeto fonetico NATO Cinema Delta – film del 2008 diretto da Kornél Mundruczó Delta – film del 2022 diretto da Michele Vannucci Economia Delta – una greca nella teoria della valutazione delle opzioni finanziarie Geografia Delta fluviale – accumulo di sedimenti che si forma in un'area di foce di un corso d'acqua Botswana Delta (Extension 109) – località situata nel distretto Sudorientale Brasile Delta – comune del Minas Gerais Canada Delta – città della Columbia Britannica Grecia Delta – comune della Macedonia Centrale Nigeria Delta – stato della Nigeria Stati Uniti d'America Delta – census-designated place della Contea di Clay, Alabama Delta – capoluogo della Contea di Delta, Colorado Delta – città della Contea di Keokuk, Iowa Delta – villaggio della Parrocchia di Madison, Louisiana Delta – charter township della Contea di Eaton, Michigan Delta – città della Contea di Cape Girardeau, Missouri Delta – villaggio della Contea di Fulton, Ohio Delta – borough della Contea di York, Pennsylvania Delta – città della Contea di Millard, utah Delta – città della Contea di Bayfield, Wisconsin Delta – fiume dell'Alaska Matematica {\displaystyle \Delta } – operatore di Laplace {\displaystyle \Delta } – discriminante dell'equazione di secondo grado Delta di Dirac – distribuzione Delta di Kronecker – funzione di due variabili discrete Musica Delta – album di Delta Goodrem del 2007 Delta – album dei Visions of Atlantis del 2011 Delta – album dei Mumford & Sons del 2018 Delta – defunta casa discografica italiana degli anni '60 Delta Records – casa discografica italiana di genere dance Delta blues – stile di musica Blues Televisione Delta – serie televisiva australiana trasmessa dal 1969 al 1970 Delta – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1992 al 1993 Trasporti Delta – famiglia di razzi Delta Air Lines – compagnia aerea statunitense Ala a delta – tipo di ala Classe Delta – classe di sottomarini Lancia Delta – automobile della Lancia Videogiochi Delta – videogioco del 1987 per Commodore 64 e ZX Spectrum Altro Delta – genere di vespe Delta – tipo di connessione in un sistema trifase Codifica delta – modo per immagazzinare o trasmettere dati Delta di Venere – il pube femminile, e un libro di Anaïs Nin (1977) Pagine correlate Delta v . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «delta».

