La Soluzione ♚ Ultima lettera greca La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OMEGA .

Curiosità su Ultima lettera greca: Ventunesima e ultima lettera dell'alfabeto italiano e la ventiseiesima e ultima dell'alfabeto latino. nella sua forma maiuscola rappresenta anche la lettera zeta... Omega (maiuscolo O; minuscolo ) è l'ultima lettera dell'alfabeto greco. In contrasto con l'alfa, viene spesso associato all'idea di fine. Nella Bibbia, nel libro dell’Apocalisse Dio si definisce l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Omega è pronunciato sia omèga sia òmega. Quest'ultima forma rispecchia l'uso latino. Il nome originale in epoca classica era /:/; in quell'epoca il solo suono, aperto, unito alla quantità ancora attiva, era sufficiente a distinguerla da omicron, che aveva suono chiuso /o/. Successivamente, in epoca bizantina, per distinguere le due vocali, ormai omofone, la si chiamò "o grande" ( µa) in riferimento ...

