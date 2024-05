La Soluzione ♚ Lettera greca La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CSI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lettera greca. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lettera greca: Pi (p; p) è la sedicesima lettera dell'alfabeto greco. è una consonante occlusiva labiale sorda. il nome di questa lettera in origine era pe /pe:/. in... CSI - Scena del crimine (CSI: Crime Scene Investigation) è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2000 al 2015 sulla CBS. Le vicende della serie ruotano attorno alle indagini della squadra del "turno di notte" della polizia scientifica di Las Vegas. La ricerca delle prove per collegare crimini e loro esecutori è il principale scopo della squadra, che si avvale di tutti i mezzi offerti dalla tecnologia, dalla scienza e dalla razionalità dei singoli componenti. Visto il successo della serie, sono stati creati quattro spin-off: CSI: Miami (2002-2012), CSI: NY (2004-2013), CSI: Cyber (2015-2016) e CSI: Vegas (2021). La serie è andata ...

Altre Definizioni con csi; lettera; greca;