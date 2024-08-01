Firme d approvazione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Firme d approvazione' è 'Visti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VISTI

Perché la soluzione è Visti? Le firme d’approvazione, conosciute come VISTI, sono attestazioni ufficiali che indicano l’approvazione o l’autorizzazione di un documento o richiesta da parte di una persona con autorità. Queste attestazioni rappresentano una conferma che il contenuto è stato esaminato e approvato, garantendo validità e conformità alle norme vigenti. La presenza di VISTI su un documento conferisce autenticità e permette di procedere con le successive fasi amministrative o operative. La loro assenza può compromettere la validità del procedimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Firme d approvazione". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Firme d approvazione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Visti

Se la definizione "Firme d approvazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Firme d approvazione" conferma che la soluzione 'Visti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Visti

V Venezia I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Firme d approvazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Visti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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